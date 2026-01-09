La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

La Suisse s'est immobilisée à 14h00 vendredi lors de la journée nationale de deuil. Une minute de silence a rendu hommage aux victimes du dramatique incendie de Crans-Montana du 1er janvier.

Dans tout le pays, les cloches des églises ont sonné dès 14h00 pour 5 minutes. Le Conseil fédéral et les Eglises chrétiennes ont invité la population à consacrer ce moment à la mémoire des défunts, à la solidarité avec les blessés et leurs proches, ainsi qu'à remercier toutes les forces d'intervention.

Les drapeaux du Palais fédéral et des bâtiments fédéraux ont été mis en berne, à l'instar de nombreux autres endroits en Suisse.

Cette journée de deuil a également été observée aux niveaux cantonal et local. A Berne par exemple, les transports publics ont marqué un temps d'arrêt.

Dans les gares du pays, la musique de fond a été coupée. Dans les trains, des annonces ont invité les passagers à se joindre au moment de recueillement. Les conducteurs de train ont eux fait siffler leurs convois peu avant 14h00.

Les deux grands aéroports de Genève et Zurich ainsi que l'aérodrome de Payerne (VD) ont cessé les décollages pendant la minute de silence à l'instigation de l'organe de surveillance aérienne Skyguide.

