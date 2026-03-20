La Suisse renforce la protection des personnes âgées

Les personnes âgées seront mieux protégées contre la violence. Le Conseil fédéral a adopté vendredi un programme visant à renforcer la prévention et la détection précoce de la violence envers les aînés.

Ce programme sera mené de 2026 à 2030. La violence envers les seniors est un phénomène qui touche entre 300'000 et 500'000 personnes chaque année en Suisse. Les plus de 60 ans sont victimes d’actes de violence physique, psychologique ou économique, ou ne reçoivent pas l’aide dont elles ont besoin.

La violence envers les aînés survient souvent dans le contexte de l’assistance et des soins. Le risque est plus élevé chez les personnes ayant besoin d’assistance, par exemple en cas de démence, d’isolement, de perte d’autonomie ou de dépendance financière ou émotionnelle.

Le programme a été élaboré par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en collaboration avec des professionnels et des organisations actives dans les domaines de la vieillesse, de la santé, des soins, des affaires sociales, de la violence, de la justice, de la police et de la protection de l’adulte.

Dès cette année

Concrètement, il s’agit de mieux faire connaître les offres existantes, de renforcer la mise en réseau et de sensibiliser davantage les professionnels. Les premières activités devraient commencer à partir du second semestre 2026.

Ce programme de prévention, qui répond à un mandat du Parlement, ne bénéficiera pas de fonds supplémentaires. Il devra fonctionner avec les structures existantes. Les organisations d’aide à la vieillesse, qui bénéficient déjà de subventions, joueront un rôle central dans cette nouvelle mission.

/ATS