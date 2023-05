La Suisse pour un registre des dommages de guerre en Ukraine

La Suisse soutient le projet de mise sur pied d'un inventaire des dommages de guerre en Ukraine, a indiqué le président de la Confédération Alain Berset. Il y voit un premier pas pour un débat en vue de demander des comptes et des réparations.

Présent à Reykjavik mardi et mercredi pour le sommet du Conseil de l'Europe, Alain Berset a indiqué à Keystone-ATS, en ouverture de cette réunion, que la Suisse apposera sa signature à une déclaration attendue de l'organisation sur un inventaire des dommages causés en Ukraine. Ce registre devra servir de base pour exiger possiblement de la Russie des comptes et des réparations après les dégâts de la guerre, estimés entre 350 et 1000 milliards de dollars.

La Confédération s'est toujours montrée solidaire avec l'Ukraine, car ce qui s'y passe est épouvantable, a précisé Alain Berset.

/ATS