La Suisse orientale sous l'eau après des orages importants

De forts orages ont occupé les pompiers de l'Est de la Suisse le soir de la fête nationale. Ils ont répondu à plusieurs centaines d'appels. Dans le canton des Grisons, une coulée de boue a envahi la route du col de la Flüela. À Saint-Gall, l'A13 était sous l'eau.

Les orages ont commencé à éclater au-dessus de la Suisse orientale dans l'après-midi et en soirée. Selon SRF Meteo, de violentes rafales ont accompagné la pluie. A Altenrhein (SG), des vents allant jusqu'à 118 km/h ont été enregistrés. Arbres à terre, caves inondées et tronçons de routes sous l'eau: les secours des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ont eu fort à faire. Personne n'a été blessé.

Interrogé par l'agence de presse Keystone-ats, la police confirme plusieurs interventions durant la nuit sans donner davantage d'informations. Le journal local St.Galler Tagblatt évoque 300 interventions.

Festival évacué

A Muolen (SG), le grenier d'une maison a brûlé après avoir été touché par la foudre, rapportent les médias. À Arbon (TG), sur le lac de Constance, le festival en plein air de Heizwerk a été interrompu et les participants priés de rentrer chez eux en raison de la tempête et de la pluie, ont annoncé les organisateurs sur Facebook. L'événement musical devait reprendre jeudi.

Les précipitations ont aussi perturbé la circulation à plusieurs endroits. Dans le canton de Saint-Gall, l'autoroute A13 près de St. Margrethen est restée fermée dans les deux sens une grande partie de la nuit pour cause d'inondation. Dans le canton des Grisons, une coulée de boue a envahi, au niveau du col de la Flüela, la route qui relie Davos à Susch en Basse-Engadine, a fait savoir le bureau d'ingénierie civile local. La route devait rester fermée au moins jusqu'au jeudi.

Mais la pluie n'a pas amélioré la situation de sécheresse et la canicule devrait durer jusqu'au week-end. Pour réduire durablement les effets de la sécheresse, il faudrait des précipitations importantes et surtout plus longues. 'Mercredi, il a plu intensément, mais seulement ponctuellement et nulle part très longtemps', a déclaré Markus Kägi de MétéoSuisse à Keystone-ATS.

