La Suisse et la Chine prônent le « dialogue » face aux taxes

La Suisse et la Chine veulent 'résoudre le problème' des droits de douane américains par le 'dialogue'. C'est ce qu'a déclaré le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi à Pékin jeudi.

Il n'est pour l'heure pas question pour la Suisse de choisir un camp. Les Etats-Unis, l'UE et la Chine sont les trois partenaires les plus importants de la Suisse, a rappelé M. Cassis lors d'une conférence de presse. 'On ne peut pas en biffer un', a-t-il dit.

A la question de savoir si un canal alternatif pour éviter les droits de douane américains a été discuté avec la Chine, M. Cassis a répondu que cela n'a jamais été un sujet de discussion.

Le déplacement du Tessinois en Chine a eu lieu alors que la présidente et le vice-président de la Confédération Karin Keller-Sutter et Guy Parmelin se trouvent actuellement à Washington, notamment pour défendre la cause de la Suisse face à la menace de taxes américaines sur le pays. 'Nous sommes en contact', a déclaré M. Cassis.

/ATS