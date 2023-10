La Suisse est passée à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. A 03h00, les montres et les horloges ont été reculées à 02h00. La nuit a donc été plus longue d'une heure. L'heure d'été reviendra le 31 mars.

Il ne s'agit pas d'un passage à 'l'heure d'hiver', a indiqué l'Institut fédéral de métrologie (METAS). En changeant d'heure en automne, on revient à l'heure normale. C'est en avançant les montres d'une heure en juin que l'on passe à l'heure d'été, selon lui.

L'heure normale en Suisse est, depuis plus de 125 ans, l'heure d'Europe centrale. La Confédération a introduit en 1981 l'heure d'été, suivant ses voisins européens. Depuis 1996, tous les pays de l'Union européenne (UE) et la Suisse sont à l'unisson pour avancer leur horloge d'une heure le dernier dimanche de mars et la reculer d'une heure le dernier dimanche d'octobre.

Cette concordance est surtout motivée par des raisons économiques. La suppression éventuelle du changement d'heure saisonnier est devenue ces dernières années un sujet de discussion politique, surtout dans l'UE. Mais aucune décision n'a jusqu'ici été prise, ni au niveau de l'UE ni dans les Etats.

/ATS