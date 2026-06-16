La Suisse est aussi une terre où le masculinisme est bien ancré

En Suisse, l'idée d'une masculinité fondée sur la domination est passablement répandue. Le phénomène touche particulièrement les jeunes hommes. Près d'un tiers d'entre eux adhèrent à cette image de la masculinité, indique une étude publiée mardi.

Les chercheurs ont mené une enquête auprès de plus de 6000 personnes âgées de 18 à 64 ans. Celles-ci ont été interrogées sur leurs attitudes liées à la masculinité et au genre, ainsi que sur leurs opinions concernant la famille, le couple, la sexualité et les expériences de violence, indique l'Université de Zurich (UZH) dans un communiqué.

L'étude de l'UZH et de l'association mencare/männer.ch décortique le degré d'identification des sondés au 'facteur M'. Ce facteur désigne un ensemble d'attitudes regroupant différentes conceptions restrictives de la masculinité et des relations entre les sexes. Les personnes qui adhèrent à cette vision considèrent que la vraie masculinité est menacée dans la société.

Les résultats de l'étude montrent que 20% des hommes interrogés et 7% des femmes sondées font partie du groupe présentant des valeurs élevées de 'facteur M'. Ce facteur est très répandu chez les plus jeunes. On y trouve un tiers des hommes de 18 à 24 ans. Il est par ailleurs plus présent en Suisse alémanique qu'en Suisse latine.

/ATS