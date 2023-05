La Suisse est à la traîne en matière de surfaces protégées

La Suisse ne fait pas bonne figure en matière de zones de protection de la biodiversité. Avec seulement 10,8% de territoire protégé, notre pays est dernier de classe en comparaison européenne. Des organisations critiquent l'inaction politique.

Dans l'Union européenne, la moyenne des surfaces protégées s'élève à 26,4%, rappelle Birdlife Suisse vendredi dans un communiqué. Avec d'autres organisations de protection de la nature, Birdlife appelle le Parlement à mettre fin à son inaction.

L'organisation dénonce notamment le refus de la Commission de l'environnement et de l'aménagement du Conseil aux Etats (CEATE-CE), du contre-projet indirect à l'initiative sur la biodiversité. Le Conseil national était, lui, entré en matière avec une révision de la loi sur la protection de la nature et du paysage.

Les modifications prévoient par exemple la mise en réseau des surfaces protégées au moyen de corridors verts. En revanche, le National a abandonné les objectifs de surfaces protégées. Le Conseil des Etats traitera l'objet lors de la session d'été.

La Suisse est très loin de l'objectif international d'atteindre 30% de surfaces protégées d'ici 2030, déplore Birdlife à l'occasion de la journée du réseau Natura 2000 qui a lieu dimanche. Il y a 31 ans, l'Union européenne a mis en place la 'directive habitas faune flore' pour des zones de conservation. L'ensemble des sites constituent le réseau Natura 2000.

Objectifs abandonnés

Depuis plus d'une décennie, aucun progrès en matière de zones de protection n'a été constaté en Suisse, critique Birdlife. D'une part, il y a peu de surfaces protégées. D'autre part, celles qui le sont, ne sont pas bien gérées

Le dernier Examen environnemental de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) mettait en évidence que la Suisse a les listes rouges parmi les plus longues des pays industrialisés. Plus d'un tiers des espèces et la moitié des habitats sont menacés, voire en grand danger.

En 1998, la Suisse s'était fixée comme objectif de réduire le nombre d'espèces inscrites sur ses listes rouges d'un pourcent par année. 'Aucune mesure n'a jamais été prise pour y arriver et l'objectif a été abandonné en 2020 sans tambour ni trompette', critique Raffael Ayé, directeur de Birdlife, cité dans le communiqué.

