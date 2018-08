La Suisse envoie 300'000 francs à Lombok

La Direction du développement et de la coopération (DDC) débloque 300'000 francs pour assister les survivants des séismes survenus dans l’île indonésienne de Lombok. Les ressortissants suisses bloqués sur place ont pu quitter la région.

Les 300'000 francs sont destinés à la Croix-Rouge indonésienne via la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a annoncé vendredi la DDC. La Croix-Rouge locale apporte une aide d’urgence pour abriter les populations touchées par les séismes, leur fournir des soins, de l'eau et des moyens de subsistance.

La représentation suisse à Jakarta est en contact permanent avec les autorités locales. Pour l’instant, il n’y a aucun indice de victimes suisses. Le DFAE a contacté une centaine de ressortissants suisses qui n’avaient pas pu quitter la région après les tremblements de terre. Entretemps, toutes les personnes souhaitant partir ont pu le faire, selon les informations à disposition du DFAE.

Plusieurs séismes ont frappé l'île de Lombok, dans le sud de l'Indonésie depuis une dizaine de jours, faisant plus de 300 morts, des centaines de blessés et quelque 160'000 déplacés. Des milliers de touristes ont quitté la région.

/ATS