La Suisse dit à l'ONU son inquiétude sur le désengagement américain

La Suisse est inquiète du désengagement de 'certains Etats' du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, selon Ignazio Cassis. Etats-Unis et Israël boycottent l'organe. Lundi à Genève, le conseiller fédéral s'est dit préoccupé parce que 'le monde perd ses repères'.

'Les droits de l'homme sont l'affaire de tous', a affirmé le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 'Chaque membre des Nations Unies doit assumer ses responsabilités', a-t-il ajouté, sans citer nommément l'administration de Donald Trump.

M. Cassis se dit inquiet face aux tensions politiques internationales, à la diminution de l'espace démocratique, à la multiplication des crises humanitaires et à l'autoritarisme qui affecte plus de la moitié de la planète. 'Les électeurs ont exprimé une méfiance généralisée envers leurs dirigeants. Les jeunes se radicalisent, les partis populistes gagnent du terrain et les réseaux sociaux imposent une communication sans filtres', selon M. Cassis.

En cause, la mondialisation a certes réduit la pauvreté mais provoqué une désindustrialisation en Occident, dit-il. Et la numérisation bouleverse le monde du travail, les revendications identitaires affectent les sociétés, les réseaux sociaux alimentent des divisions et le changement climatique aggrave la défiance à l'égard des responsables politiques.

Pour lutter contre ces problèmes, le conseiller fédéral estime qu''ici à Genève, nous avons la responsabilité et les moyens'. Il n'a pas caché sa 'fierté' que la Suisse soit revenue début janvier pour trois ans au Conseil. Et que celui-ci soit présidé pour un an par l'ambassadeur suisse à l'ONU à Genève, Jürg Lauber.

