La Suisse devrait accepter la loi sur le climat

La Suisse tient son plan pour atteindre la neutralité carbone dès 2050. Deux ans après le rejet de la loi sur le CO2, le peuple a dit oui dimanche à la loi sur la protection du climat à 58%, selon une première projection de l'institut gfs.bern.

Les premiers résultats partiels confirment la projection. Près des trois quarts des votants à Genève et Bâle-Ville approuveraient la loi. Le taux de 'oui' se monte actuellement à 61,4% à Zurich, 55,6% à Fribourg, 66,8% dans le canton de Vaud ou encore 52,3% en Valais.

Selon des résultats définitifs, Glaris refuse en revanche la loi, à 54%. Les résultats partiels montrent que Schwyz, Nidwald et Soleure, St-Gall et la Thurgovie disent aussi 'non'.

Cette loi a pour but de faire d'une pierre trois coups. Il s'agit à la fois de réduire les atteintes à l'environnement et de renforcer la sécurité énergétique. En outre, elle fait office de contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers, qui demande le respect de l'Accord de Paris.

Une large alliance approuvait le projet, relevant les conséquences du changement climatique qui se font déjà nettement sentir en Suisse. L'UDC, qui a lancé le référendum, était seule contre tous. Elle arguait que la loi entraînerait une consommation démultipliée d'électricité, alors même que la Suisse n'est pas en mesure d'en produire suffisamment.

