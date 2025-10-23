La Suisse débloque deux millions pour l'aide humanitaire à Gaza

La Suisse débloque deux millions pour l'aide humanitaire à Gaza

La Suisse débloque deux millions pour l'aide humanitaire à Gaza

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

La Suisse débloque deux millions de francs pour l'aide humanitaire à Gaza, à nouveau possible depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ignazio Cassis a annoncé cette manne au lendemain de sa rencontre avec son homologue jordanien mercredi soir.

Cette aide, qui viendra du fonds d'aide d'humanitaire d'urgence, sera immédiate et ne doit pas passer par le Parlement, a déclaré jeudi le ministre des affaires étrangères. Elle comprend des biens humanitaires provenant de la Suisse et sera mise en oeuvre par l'UNICEF.

Une aide davantage axée sur le plan de paix du président américain Donald Trump doit être débloquée d'ici la fin de l'année. M. Cassis a abordé ce point mercredi soir avec son homologue jordanien Ayman Safadi.

Le Tessinois envisage deux voies pour une aide sur le plus long terme: un soutien des agences onusiennes ou une coopération bilatérale via d'autres pays dans la région.

/ATS
 

