La Suisse compte 469 nouveaux cas de coronavirus en un jour

La Suisse enregistre mercredi 469 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Durant les dernières 24 heures, 14 personnes ont été hospitalisées et un décès est signalé.

Après une accalmie lundi (191 cas) et mardi (245), les annonces de contamination reprennent de plus belle mercredi avec 469 nouveaux cas. La Suisse a franchi la barre des 400 nouveaux cas en 24 heures vendredi dernier (405) pour la première fois depuis le printemps. Samedi 425 nouveaux cas avaient été signalés et 444 dimanche.

Durant les dernières 24 heures, 17'565 tests ont été effectués. Depuis le début de la pandémie, le total des décès s'élève désormais à 1735 - 6 sur les 7 derniers jours - et le nombre de personnes hospitalisées atteint 4617 - 14 sur les 7 derniers jours.

Au total, 45'306 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur 1'129'549 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le pays dénombre 2063 personnes en isolement, et 5028 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 8496 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

