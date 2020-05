La Suisse compte 119 cas de plus en un jour

Vendredi à midi, la Suisse comptait 29'705 cas de coronavirus confirmés en laboratoire, ce qui signifie 119 cas supplémentaires en un jour. Le Liechtenstein est compris dans ces chiffres, précise l'OFSP. 1435 personnes sont décédées de la maladie.

Jeudi, on comptait 179 cas de plus et mercredi 140. Le nombre de cas est soumis à des fluctuations hebdomadaires, précise l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Comme d'habitude, ces chiffres peuvent diverger de ceux communiqués par les cantons. Ils sont basés sur les informations fournies par laboratoires et médecins à l'OFSP jusqu'à vendredi matin.

Environ 271'500 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du Covid-19, dont 13% étaient positifs. L’âge des cas confirmés en laboratoire va de 0 à 108 ans, avec un âge médian de 52 ans (50% des cas étaient plus jeunes et 50% plus âgés que cet âge). 46% des cas sont des hommes, 54% des femmes. Les adultes sont nettement plus touchés que les enfants.

Chez les adultes de 60 ans et plus, les hommes sont plus touchés que les femmes, et chez les adultes de moins de 60 ans, les femmes que les hommes. Pour les deux sexes, l’incidence est maximale chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

Par rapport à la taille de leur population, les cantons de Genève, Tessin, Vaud, Bâle-Ville et du Valais sont les plus touchés.

Hospitalisations

A ce jour, 3705 hospitalisations en lien avec un Covid-19 confirmé en laboratoire ont été déclarées. Sur les 3292 personnes hospitalisées pour lesquelles des données complètes sont disponibles, 14% n'avaient aucune maladie préexistante et 86% en avaient au moins une.

Les trois plus fréquemment mentionnées chez des personnes hospitalisées étaient l'hypertension (52%), les maladies cardiovasculaires (33%) et le diabète (23%). Parmi les personnes hospitalisées, les trois symptômes les plus fréquemment mentionnés étaient la fièvre (66%), la toux (63%) et les problèmes respiratoires (41%). De plus, 45% avaient une pneumonie.

L’âge des patients hospitalisés va de 0 à 101 ans, avec un âge médian de 72 ans. 61% d’entre eux sont des hommes et 39% des femmes. Le nombre de personnes hospitalisées est plus élevé chez les hommes que chez les femmes à tout âge.

1435 décès

Jusqu'à présent, 1435 personnes testées positives pour le Covid-19 sont décédées en Suisse et au Liechtenstein. Cela correspond à 17 décès par 100'000 habitants. Sur les 1369 personnes décédées pour lesquelles les données sont complètes, 98% souffraient d’au moins une maladie préexistante.

Les trois maladies préexistantes les plus fréquemment mentionnées chez des personnes décédées étaient l'hypertension (64%), les maladies cardiovasculaires (57%) et le diabète (26%).

Parmi les personnes décédées, 58% sont des hommes et 42% des femmes. L’âge des personnes décédées va de 31 à 108 ans, avec un âge médian de 84 ans. Le nombre de personnes décédées par million d’habitants est 2 à 3 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes selon l’âge. Cette incidence est très faible chez les moins de 60 ans, puis augmente rapidement avec l’âge, pour atteindre un maximum chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

