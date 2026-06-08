La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La population de loups en Suisse a continué de croître en 2025. Au total, 43 meutes ont été ...
La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

La Suisse comprend désormais 43 meutes de loups

Photo: KEYSTONE/DPA/PATRICK PLEUL

La population de loups en Suisse a continué de croître en 2025. Au total, 43 meutes ont été recensées dans tout le pays, a annoncé lundi la fondation Kora dans son rapport annuel.

Les experts ont recensé 350 loups au total, selon la fondation. Une meute s'est établie pour la première fois dans le canton d'Obwald, et une autre a vu le jour dans le canton de Neuchâtel.

Les chercheurs ont également fait des découvertes particulières. Dans le canton de Berne, ils ont identifié une louve braconnée et gestante comme étant la première femelle de la population d'Europe centrale à avoir été enregistrée en Suisse. Selon le rapport, la majorité des loups suisses provient toujours de la population alpine.

En Valais, la fondation a en outre documenté pour la première fois une double reproduction, au cours de laquelle deux femelles se sont reproduites simultanément dans une même meute.

/ATS
 

Actualités suivantes

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Crans-Montana: moyens supplémentaires alloués par le Parlement

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:45

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:27

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

Articles les plus lus

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:09

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:27

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

G7: menuisiers genevois complets et presque en rupture de stock

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:31

Miss Suisse a été tremplin, affirme 20 ans après Christa Rigozzi

Miss Suisse a été tremplin, affirme 20 ans après Christa Rigozzi

Suisse    Actualisé le 07.06.2026 - 16:29

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Vaud se prépare avec « sérénité » pour le G7

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 11:55

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:09

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Drame de Crans-Montana: le Parlement soutient le projet de décret

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:27

Le Secrétariat d'État aux migrations supprime plus de 100 postes

Le Secrétariat d'État aux migrations supprime plus de 100 postes

Suisse    Actualisé le 07.06.2026 - 12:07

L'avenir de l'Ukraine se dessine également en Suisse

L'avenir de l'Ukraine se dessine également en Suisse

Suisse    Actualisé le 07.06.2026 - 14:03

Miss Suisse a été tremplin, affirme 20 ans après Christa Rigozzi

Miss Suisse a été tremplin, affirme 20 ans après Christa Rigozzi

Suisse    Actualisé le 07.06.2026 - 16:29

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Parlement valaisan: les comptes 2025 du Canton sous la loupe

Suisse    Actualisé le 08.06.2026 - 12:09