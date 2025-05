La Pride romande va déferler à Genève le samedi 7 juin

La grande Marche romande des fiertés LGBTIQ+ aura lieu à Genève le samedi 7 juin. L'occasion pour l'association Geneva Pride, qui organise la manifestation, de tirer la sonnette d'alarme face à la mise en péril de la santé des personnes LGBTIQ+.

Le cortège partira du Quai Wilson, passera par le pont du Mont-Blanc pour rejoindre la place Neuve par les rues basses. L'édition 2023, qui était déjà organisée à Genève, avait rassemblé près de 35'000 personnes. L'année dernière, la manifestation qui s'était tenue à Martigny (VS) avait attiré plus de 12'000 personnes.

L'ambiance est toujours festive, mais la Pride sert avant tout à militer pour les droits des personnes LGBTIQ+. L'association Geneva Pride dénonce ainsi les décisions politiques 'qui menacent gravement la santé des personnes LGBTIQ+ en Suisse'. Les coupes budgétaires annoncées par le Conseil fédéral mettent en danger la prévention et le soutien aux actions communautaires, selon elle.

Santé inclusive

Geneva Pride demande un accès aux soins, notamment les soins d'affirmation de genre et ceux liés à la santé sexuelle et reproductive sans barrière administrative ni discrimination. L'association milite aussi pour la prévention et la promotion de la santé inclusive, en tenant compte des spécificités des personnes LGBTIQ+.

'Les inégalités de santé sont alarmantes', s'inquiète l'association. 'Les personnes LGBTIQ+ souffrent de problèmes de santé nettement plus graves que la population générale (...) Les risques accrus de dépression, de suicide, d'isolement social et de maladie infectieuse ne sont pas une fatalité, mais le résultat de discriminations systémiques et du manque de soutien spécifique', critique Geneva Pride.

Village aux Bastions

L'association organise dès le samedi 31 mai, plusieurs événements de sensibilisation sur ce thème. La salle communale de Plainpalais accueillera le Café des fiertés où auront lieu les soirées d'ouverture et de clôture, des conférences, des animations et des projections de films.

Dès vendredi 6 juin, le Parc des Bastions se transformera en un village festif. Une trentaine d'associations romandes y tiendront des stands d'information et d'échange. Il y aura aussi des scènes musicales. La Marche des fiertés sera le point d'orgue de cette semaine dédiée aux droits des personnes LGBTIQ+.

