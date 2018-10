La Marche de l'Espoir en faveur d'enfants au Pérou

La 27e Marche de l’Espoir organisée par Terre des Hommes Suisse a rassemblé près de 12’000 personnes dimanche à Genève. Plus de 4600 enfants et jeunes participants sponsorisés par leur entourage ont effectué des kilomètres de solidarité, ont annoncé les organisateurs.

Les promesses de dons atteignent entre 350'000 et 400'000 francs. L'argent récolté permettra de lutter contre la traite et la prostitution d’enfants en Amazonie péruvienne, de préserver l’environnement dans des zones d’extraction d’or et de promouvoir des alternatives économiques pour les familles.

Le parcours des jeunes marcheurs longeait les quais de la rive droite. Chaque participant a des parrains et des marraines qui leur promettent un montant pour chaque kilomètre achevé.

La boucle fait 6 kilomètres de long. La Marche de l'Espoir est aussi une grande fête et un moment d'échange et d'enrichissement, avec de la musique, des danses folkloriques et des plats du monde entier. Pour être en cohérence avec ses valeurs, Terre des Hommes a depuis cette année renoncé au lâcher de ballons.

/ATS