La Mad Pride défile pour déstigmatiser les maladies psychiques

La première Mad Pride de Suisse a rassemblé jeudi après-midi près de 500 personnes dans les rues de Genève. Ce cortège festif composé de malades et de leurs proches ainsi que de soignants visait à déstigmatiser la maladie psychique.

'Soyons fous, soyons nous!' scandaient de nombreux manifestants. Les pancartes abordaient avec humour la maladie en utilisant les mots barjos, fêlés ou dingues. Certains arboraient des entonnoirs sur la tête. 'Ils jouent avec leur propre image au lieu de se cacher', s'est réjoui Michel Pluss, directeur général de la Fondation Trajets.

Il est à l'origine de cette manifestation avec la Coordination romande des associations d'action pour la santé psychique (Coraasp). Le défilé teinté de rouge ponctuait la Journée mondiale de la santé mentale. M.Pluss était très content de l'accueil favorable et bienveillant de la population envers les manifestants.

'Comme tout le monde'

Parmi ceux-ci, Carole, une Genevoise qui réside au village d'Aigues-Vertes, une institution accueillant des personnes en situation de handicap. 'On est comme tout le monde avec nos petits et nos grands soucis', a-t-elle déclaré. Adéi, un autre participant, voulait donner de la visibilité aux troubles de la personnalité.

La Mad Pride se déroule dans le même esprit que les Gay Prides dans l'idée d'investir la cité pour apporter un message sur la santé mentale, la diversité et la citoyenneté selon la Coraasp. Il est temps de pouvoir parler de santé mentale comme on parle de santé physique, de pouvoir dire qu'on souffre de dépression ou de schizophrénie comme on dit qu'on souffre d'un cancer ou d'une maladie cardiaque, soulignent les organisateurs.

Tous concernés

Selon l'Observatoire suisse de la santé, les maladies psychiques figurent parmi les affections les plus fréquentes et les plus handicapantes. 'La maladie psychique peut tous nous concerner à un moment ou à un autre de notre vie', a souligné M.Pluss.

Le mouvement de la Mad Pride est né à Toronto en 1993 en réponse aux préjugés envers les personnes ayant des antécédents psychiatriques. L’idée de base était de détourner les stéréotypes et images négatives liés à la maladie mentale pour en faire quelque chose de positif. Le mouvement a ensuite essaimé dans de nombreux pays.

