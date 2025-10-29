La Lega veut une caisse unique pour les bénéficiaires de subsides

La Lega a déposé une initiative demandant une caisse unique obligatoire au Tessin pour les bénéficiaires de subsides pour l'assurance-maladie. Le but est de faire baisser les coûts de la santé dans ce canton où les primes sont les plus élevées du pays.

La 'caisse-maladie tessinoise' devrait être choisie au terme d'une soumission publique, pour une durée de cinq ans au moins, ainsi que l'a expliqué mardi à Keystone-ATS le député au Grand Conseil Alessandro Mazzoleni, confirmant des informations de médias tessinois. Il est ainsi imaginable qu'une ou l'autre des caisses déjà existantes au Tessin se voit confier cette attribution, en cas d'acceptation de l'initiative.

L'idée est que les modèles d'assurance des bénéficiaires de subsides soient davantage contrôlés, ce qui pourrait réduire les coûts.

Au Tessin, 110'000 personnes reçoivent actuellement des subsides maladie, soit un tiers de la population. Il en coûte quelque 400 millions par an au canton, a calculé la Lega. Le fait, notamment, que les Tessinois soient moins enclins que les patients des autres cantons à opter pour le modèle du médecin de famille contribue à gonfler les charges.

Ce sujet tient à coeur à la Lega depuis longtemps. En 1991 déjà, a rappelé M. Mazzoleni, des représentants du parti avaient évoqué la création d'une 'caisse d'Etat'. Aujourd'hui, 'le moment est venu de faire quelque chose', estime le parlementaire cantonal. Il juge inacceptable qu'en l'état actuel, 'la Confédération décide et que les cantons doivent payer'.

/ATS