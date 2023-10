La Bâloise Eva Herzog (PS) réélue au Conseil des Etats

L'unique conseillère aux Etats de Bâle-Ville Eva Herzog (PS) est assurée d'être réélue. Selon les résultats basés sur le vote par correspondance, elle 'écrase' le centriste Balz Herter et l'UDC Pascal Messerli. Au National, Le Centre et le PVL progressent.

A Bâle-Ville, 95% des votants se prononcent par correspondance. Le résultat du dépouillement de leurs suffrages est donc prépondérant.

Dans l'élection au Conseil des Etats, Eva Herzog obtient 40'607 suffrages, alors que la majorité absolue se situe à 27'847 voix. Le candidat de l'alliance bourgeoise Balz Herter (Le Centre) est lourdement battu avec 6558 voix, de même que l'UDC Pascal Messerli avec 6476 voix.

Conseil national

Dans la course au Conseil national, le PS semble perdre un de ses deux sièges alors que le PVL et les Vert-e-s et BastA! se maintiennent, selon une projection de gfs-bern pour le compte de la SSR.

Le PVL figure parmi les gagnants avec un plus de 3,3% des voix. L'UDC suit avec un gain de 1,5%. Le Centre et le PLR grimpe de 1%. Du côté des partis bourgeois, seul le PLS est perdant, avec 4,8%, selon la projection. Le PS perd 1%, les Vert-e-s et BastA! 0,8%.

Ces quatre dernières années, Bâle-Ville comptait cinq représentants au Conseil national: deux socialistes, une Verte, une Vert'libérale et un libéral (radicaux et libéraux n'ont pas fusionné à Bâle-Ville). Le canton n'en détient plus que quatre à partir de la nouvelle législature.

/ATS