La 63e coupe Gordon Bennett a pris son envol en France

Les vingt équipages de la course de ballons à gaz Gordon Bennett ont pris leur envol vendredi à Montbéliard, en France, à une vingtaine de kilomètres de Porrentruy (JU). Trois équipes suisses sont en lice pour cette 63e édition.

Le principe de cette compétition plus que centenaire est de parcourir dans les airs le plus grand nombre de kilomètres, au gré des vents. Il n'y a pas de limite de temps. La distance est calculée en ligne droite entre les points de décollage et d'atterrissage.

'Une grande majorité des équipages semble s’orienter vers l’ouest de l’Europe', analyse samedi dans un communiqué le responsable de la communication de l'équipe Fribourg Freiburg Challenge . Certains ballons se sont quant à eux détachés et se dirigent vers l’Atlantique, ajoute le communiqué. D’autres équipages jouent d’autres cartes pour attendre des vents favorables qui pourraient mener vers l’est.

/ATS