La 63e Foire du Valais a fait un carton

La 63e Foire du Valais à Martigny s'est conclue dimanche sur une affluence record de 248'000 visiteurs, près de 6% de plus que l'an dernier. Plus d'un tiers (35%) des hôtes venaient d'autres cantons, se félicitent les organisateurs.

L'événement, organisé sur dix jours, a séduit son public 'grâce à sa capacité à maintenir son ADN tout en se réinventant et en focalisant ses investissements sur l'innovation, le confort et les services', relèvent dimanche les organisateurs. Le soleil radieux a contribué à la réussite.

Le communiqué parle de 'très bonnes affaires pour les commerçants', parallèlement aux 'milliers de contacts' noués lors de la manifestation. Déployée sur 50'000 m2, cette plateforme accueille non seulement des expositions, des animations et des espaces de vente, mais sert également de lieu d’échange et de convivialité.

Parmi les 420 exposants, 92% se sont déclarés satisfaits, et 95% ont assuré vouloir revenir pour la 64e édition, qui s'ouvrira le 27 septembre 2024. Plus de 80 concerts et spectacles ont été présentés, ainsi que divers aspects autour de la thématique de l'eau.

Dimanche en milieu d'après-midi, les organisateurs avaient dénombré au total 243'000 visiteurs, un chiffre qu'ils s'attendaient à voir grimper à 248'000 avec la soirée de clôture, sensiblement plus que les 234'500 de 2022.

La venue du conseiller fédéral Albert Rösti 'a souligné l’importance de la troisième plus grande foire de Suisse', qui réunit toutes les générations, conclut le communiqué des organisateurs.

/ATS