La 13e rente AVS coûtera trop cher, avertit une alliance de droite

La Suisse ne peut pas offrir une 13e rente AVS à tous ses retraités, comme le demande l'initiative des syndicats, soumise au vote le 3 mars. Les actifs et les jeunes payeraient l'addition, a prévenu mardi une large alliance de droite.

Lancée par l'Union syndicale suisse ainsi que des organisations féminines et de retraités, l'initiative pour une 13e rente demande le versement d'une rente de vieillesse supplémentaire, du même montant que la rente AVS perçue chaque mois. Cela correspond à une hausse mensuelle des rentes de 8,3%.

Ce texte est coûteux et antisocial, ont lancé en conférence de presse des représentants de l'UDC, du PLR, du Centre et du PVL. La facture se montera à 5 milliards de francs par an.

Les actifs et leurs employeurs payeront l'addition par le biais de cotisations salariales plus élevées, et les consommateurs via une hausse de la TVA. Les jeunes familles en souffriront particulièrement, estime l'alliance de droite, qui monte au créneau alors que les premiers sondages donnent le 'oui' gagnant.

/ATS