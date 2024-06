L'intellectuel américain Noam Chomsky hospitalisé au Brésil

Le linguiste, intellectuel, écrivain et militant américain Noam Chomsky, âgé de 95 ans, est hospitalisé au Brésil après avoir subi une attaque cérébrale il y a environ un an.

Son épouse, la linguiste brésilienne Valeria Wasserman, a révélé dans une interview accordée mardi au journal Folha de Sao Paulo, l'état de santé de son mari, qui avait été gardé secret jusqu'ici.

Chomsky, lit-on dans Folha, est actuellement hospitalisé à São Paulo, ville dans laquelle réside le couple depuis 2015. Il a été transporté par avion-ambulance lorsque son état de santé le permettait, après avoir subi un accident vasculaire cérébral en juin 2023.

Selon Mme Wasserman, l'essayiste et théoricien américain de l'altermondialisme a eu des difficultés à parler et l'AVC a altéré la mobilité du côté droit de son corps.

Suivi quotidien

M. Chomsky est actuellement suivi quotidiennement par un neurologue, un orthophoniste et un pneumologue pour l'aider dans sa convalescence.

Mme Wasserman a déclaré au journal que son mari suivait malgré tout les informations et que, lorsqu'il voit des images de la guerre à Gaza, il lève le bras gauche dans un geste de regret et de colère. C'est précisément le silence du linguiste après l'intervention militaire d'Israël qui avait alerté ses disciples et ses lecteurs au cours des derniers mois.

/ATS