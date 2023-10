L'initiative pour la « souveraineté » est lancée

Une initiative veut renforcer la 'souveraineté' de la Suisse. Elle émane du mouvement alémanique Mass-Voll, qui s'est fait connaître durant la pandémie de Covid pour son opposition aux mesures sanitaires. Les initiants ont présenté mardi à Berne leurs arguments.

Les auteurs de l'initiative populaire fédérale 'Pour une protection efficace des droits constitutionnels (initiative pour la souveraineté)' sont issus des mouvements antivax Mass-Voll, Aufrecht ainsi que des Amis de la Constitution. Ils ont désormais 18 mois pour récolter les 100'000 signatures nécessaires.

Dans son viseur se trouvent l'Union européenne et surtout l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 'qui prennent en étau la Suisse'. Pour Nicolas Rimoldi, il s'agit d'y mettre un terme.

L'initiative a pour but de garantir aux citoyens une protection conséquente des droits constitutionnels et de défendre la souveraineté de la Suisse. Celle-ci ne pourrait pas se soumettre à des tribunaux étrangers, à l'exception de la Cour internationale de justice et de la Cour pénale internationale.

