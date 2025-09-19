L'hydravion qui s'était écrasé dans le lac de Zoug a été repêché

Photo: Zuger Strafverfolgungsbehörden

L'hydravion qui s'est écrasé vendredi dans le lac de Zoug lors d'une manifestation aérienne a été repêché dans la soirée. Il a pu être remonté à dix mètres de profondeur près de Cham (ZG) et ramené sur la rive.

Vers 18h00, les plongeurs de la police cantonale de Schwyz ont attaché plusieurs cordes à l'hydravion qui avait coulé, ont indiqué samedi les autorités judiciaires zougoises. L'épave a ensuite été soulevée avec précaution à l'aide d'une pelleteuse placée sur une plateforme flottante, puis hissée sur la plateforme.

Après l'examen des lieux, l'appareil a finalement pu être évacué. Le sauvetage a duré plusieurs heures. Le Ministère public, la police, le Ministère public de la Confédération et le Service suisse d'enquête de sécurité (SESE) vont maintenant clarifier les raisons de la chute de l'hydravion dans le lac.

Le pilote de 49 ans a pu quitter l'appareil par ses propres moyens et se mettre en sécurité. Il n'a pas été blessé, au contraire d'une femme de 60 ans retrouvée que morte par les plongeurs.

