L'ex-commandant libérien écope de 20 ans

La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a condamné un ancien commandant libérien à 20 ans de prison et à l'expulsion pour 10 ans. Elle l'a reconnu coupable de crimes de guerre et contre l'humanité. En première instance, cet homme avait écopé de la même peine.

Les juges de Bellinzone ont finalement retenu l'accusation de crimes contre l'humanité, qui avait été ajoutée par le Ministère public de la Confédération (MPC) et les parties plaignantes pour le procès en appel. La défense, qui conteste tous les griefs, demandait l'acquittement.

Le commandant Alieu Kosiah, qui est âgé aujourd'hui de 48 ans, faisait partie de la faction armée ULIMO (United Liberation Movement of Liberia for Democracy), durant la première guerre civile au Libéria au début des années 1990. Identifié par l'organisation genevoise Civitas Maxima, il a été arrêté en 2014 en Suisse et placé depuis en détention préventive.

/ATS