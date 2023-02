L'évacuation des bâtiments fédéraux recèle des failles, a reconnu lundi la délégation administrative du Parlement. Elle entend revoir l'organisation en cas d'urgence.

Deux semaines après l'évacuation du Palais fédéral et des bâtiments alentour en raison d'un individu au comportement suspect, la délégation administration du Parlement a fait son autocritique. Si les bâtiments ont pu être évacués dans un 'délai raisonnable' et personne n'a été blessé, des lacunes ont été identifiées.

La coordination entre toutes les personnes impliquées n'a pas toujours bien fonctionné. Et il n'y a pas d'approche globale. Les scénarios sont majoritairement axés sur des risques liés aux bâtiments, comme un incendie, et sur l’évacuation d’un bâtiment en particulier, écrit la délégation dans un communiqué. L'organisation en cas d'urgence doit donc être revue et un plan commun élaboré.

/ATS