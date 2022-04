L'état de santé de l'ado rescapé du suicide collectif « s'améliore »

Le jeune de quinze ans rescapé du suicide collectif de Montreux va mieux, selon la police cantonale. Elle n'a toutefois pas précisé si le blessé était sorti du coma ou non.

'L'état de santé du jeune adolescent s'améliore', a indiqué mardi par écrit à l'agence de presse Keystone-ATS Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police vaudoise. Il n'a fourni aucun autre détail à son sujet.

Les investigations dans le cadre de cette affaire se poursuivent, a dit Jean-Christophe Sauterel. 'Les résultats des analyses médicolégales ne sont pas encore tous connus', a-t-il précisé. 'Pour le reste, en l'état actuel de l'enquête et jusqu'au début du mois de mai, il n'y a matière à aucune autre communication.'

La famille des quatre personnes décédées après avoir sauté d'un balcon au centre-ville de Montreux le 24 mars dernier a annoncé mardi dans les pages consacrées aux avis mortuaires de 24 heures que l'inhumation aura lieu le 28 avril sur la commune.

Les victimes, de nationalité française, sont un homme de 40 ans, son épouse de 41 ans, la soeur jumelle de celle-ci et la fille du couple âgée de huit ans. L'adolescent a survécu à la chute de plus de vingt mètres et a été grièvement blessé.

/ATS