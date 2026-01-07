L'escrimeuse suisse la plus titrée va présider le parlement bâlois

L'ancienne médaillée olympique d'escrime Gianna Hablützel-Bürki va présider durant un an le ...
L'escrimeuse suisse la plus titrée va présider le parlement bâlois

L'escrimeuse suisse la plus titrée va présider le parlement bâlois

Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

L'ancienne médaillée olympique d'escrime Gianna Hablützel-Bürki va présider durant un an le parlement de Bâle-Ville. Le Grand Conseil a élu au perchoir la députée de l'UDC qui entamera son mandat le 1er février.

Gianna Hablützel-Bürki a réuni, mercredi, 63 des 92 bulletins de vote valables. Agée de 56 ans, elle siège au législatif bâlois depuis 2017. Dans une évaluation publiée en 2023, l'institut Sotomo la classait comme la députée la plus à droite du parlement cantonal.

Numéro un mondiale d'escrime entre 1993 et 1994, l'ancienne sportive alors connue uniquement sous le nom de Gianna Bürki a obtenu deux médailles d'argent et de bronze en 1993, 1994, 1995 et 1996. L'épéiste a été médaillée de bronze aux championnats du monde de 2001. En 2000, elle a gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sydney. Escrimeuse suisse la plus titrée de l'histoire, elle a obtenu d'autres médailles en équipe.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les Suisses sont moins grippés début janvier

Les Suisses sont moins grippés début janvier

Suisse    Actualisé le 07.01.2026 - 12:04

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 22:00

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Suisse    Actualisé le 07.01.2026 - 09:53

Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 16:26

Articles les plus lus

Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 14:27

Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 16:26

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 22:00

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Suisse    Actualisé le 07.01.2026 - 09:53

Une aide financière pour soutenir les victimes et les familles

Une aide financière pour soutenir les victimes et les familles

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 10:12

Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 14:27

Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Grimentz: un skieur suisse perd la vie

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 16:26

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Le bar Le Constellation n'avait plus été contrôlé depuis 2019

Suisse    Actualisé le 07.01.2026 - 09:53

La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

La nuit la plus froide de l'hiver en Suisse

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 09:54

L'hommage aux victimes de Crans-Montana se tiendra à Martigny

L'hommage aux victimes de Crans-Montana se tiendra à Martigny

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 10:00

Une aide financière pour soutenir les victimes et les familles

Une aide financière pour soutenir les victimes et les familles

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 10:12

Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Elisabeth Baume-Schneider remercie les équipes soignantes

Suisse    Actualisé le 06.01.2026 - 14:27