L'éco-aventurier et nageur Noam Yaron doit déclarer forfait

L'éco-aventurier suisse Noam Yaron a dû mettre un terme à son défi de battre le record de la plus longue nage en combinaison sans sortir de l'eau après près de 100 km entre Calvi et Monaco. Son objectif: promouvoir la biodiversité de la Méditerranée et sa protection.

Le nageur de 27 ans s'était lancé vendredi à 08h00 de Calvi, en Corse, indique son équipe dimanche. 'Après 2 jours et 2 nuits de nage intense en continu, il a accompli la distance exceptionnelle de près de 100 km'.

Dès le début de son périple, il a cependant dû affronter des conditions défavorables, notamment des courants contraires qui ont considérablement prolongé la durée totale prévue pour la traversée. En raison de ces conditions, son équipe et des experts lui ont recommandé d'interrompre cette tentative. Ce qu'il devait faire dimanche à 18h00 à Monaco.

'C'est la mer qui a gagné'

'Je suis resté 48 heures à nager en continu sans dormir et en évitant les méduses, mais cette fois-ci, c'est la mer qui a gagné. Je ne pouvais pas aller contre les courants, c'est elle la plus forte!', a commenté le nageur, cité dans le communiqué. Il semble 'plus motivé que jamais à retenter l'exploit en 2025.'

À travers cette traversée et son engagement pour le sport en faveur de la nature, l'éco-aventurier a déjà réussi à sensibiliser près de 7,6 millions de personnes, écrit son équipe. Celle-ci rappelle aussi que seulement 0,23% de la mer Méditerranée est hautement ou complètement protégé.

Parmi ses partenaires figurent notamment l'institut océanographique de Monaco et la ville de Morges (VD).

/ATS