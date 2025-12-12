L'auteur de l'attentat à la grenade écope de 17 ans et 6 mois

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé une peine de 17 ans et 6 mois contre l'homme qui avait ...
L'auteur de l'attentat à la grenade écope de 17 ans et 6 mois

L'auteur de l'attentat à la grenade écope de 17 ans et 6 mois

Photo: KEYSTONE/TI-PRESS/ALESSANDRO CRINARI

Le Tribunal pénal fédéral a prononcé une peine de 17 ans et 6 mois contre l'homme qui avait placé une grenade contre la voiture de son ancienne amie. Il est reconnu coupable de tentative d'assassinat. La peine est suspendue à l'exécution d'un traitement stationnaire.

Outre la tentative d'assassinat, l'accusé est condamné pour dommages à la propriété qualifiés, mise en danger au moyen d'explosifs et de nombreux délits routiers. La peine prononcée est supérieure à celle demandée par le Procureur fédéral qui avait requis 17 ans et une mesure thérapeutique également

Le prévenu, un Bâlois âgé de 54 ans, a expliqué aux enquêteurs qu'il ne supportait pas la rupture avec son amie. Au soir du 31 janvier 2024, il avait coincé une grenade à fragmentation dégoupillée contre sa voiture. Lorsque la femme s'était installée au volant, l'engin était tombé et avait explosé sous le véhicule. Elle s'en était tirée indemne.

Le jugement de la Cour des affaires pénales n'est pas définitif et peut être attaqué devant la Cour d'appel.

/ATS
 

Actualités suivantes

Défense: la Suisse revoit sa stratégie face à la menace actuelle

Défense: la Suisse revoit sa stratégie face à la menace actuelle

Suisse    Actualisé le 12.12.2025 - 14:41

Le Conseil fédéral est contre l'initiative pour la protection des frontières

Le Conseil fédéral est contre l'initiative pour la protection des frontières

Suisse    Actualisé le 12.12.2025 - 13:36

L'ex-président irakien Barham Saleh nommé à la tête du HCR

L'ex-président irakien Barham Saleh nommé à la tête du HCR

Suisse    Actualisé le 12.12.2025 - 12:36

Visites possibles des habitants de Brienz (GR) chez eux dès samedi

Visites possibles des habitants de Brienz (GR) chez eux dès samedi

Suisse    Actualisé le 12.12.2025 - 10:05

Articles les plus lus

Le Grand Conseil genevois enterre le projet de budget d'Etat 2026

Le Grand Conseil genevois enterre le projet de budget d'Etat 2026

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 16:29

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Deux rentes de cinq ans grâce à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 11.12.2025 - 21:27

Visites possibles des habitants de Brienz (GR) chez eux dès samedi

Visites possibles des habitants de Brienz (GR) chez eux dès samedi

Suisse    Actualisé le 12.12.2025 - 10:05

L'ex-président irakien Barham Saleh nommé à la tête du HCR

L'ex-président irakien Barham Saleh nommé à la tête du HCR

Suisse    Actualisé le 12.12.2025 - 12:36