L'artiste Carlos Leal revient en Suisse

L'acteur vaudois Carlos Leal revient en Suisse après 15 ans passés à Los Angeles. 'C'est devenu bruyant là-bas, mégalomane et arrogant', a-t-il déclaré au Blick et à la Schweizer Illustrierte.

Dans les articles, Leal décrit une vision du monde extrêmement capitaliste et linéaire, divisée entre le bien et le mal. Pour lui, la limite a désormais été franchie. Le Vaudois de 56 ans est venu à Los Angeles pour tourner des films - ce qu'il a fait. Il a travaillé avec Al Pacino, Willem Dafoe, Mark Wahlberg et Anne Hathaway et a ainsi 'réalisé ses rêves'. 'Mais aujourd'hui, je veux revenir à ce qui me définit vraiment. Et pour moi, cela ne se trouve plus à Los Angeles', a-t-il poursuivi.

Carlos Leal ne reviendra toutefois pas en Suisse avec sa famille. Sa femme Jo Kelly vivra à l'avenir à Lisbonne avec leurs enfants Elvis (19 ans) et Tyger (9 ans). 'Ma femme et moi sommes séparés, mais liés par l'amitié', a-t-il souligné. En tant qu'artiste, il est attiré par Zurich. Un endroit qui lui permet d'être au centre de l'Europe, tout en étant proche de ses enfants.

Il a démenti la rumeur selon laquelle sa petite amie américaine l'accompagnerait en Suisse: 'J'ai une compagne, oui, mais d'abord mes valises arrivent, puis ma clé, puis ensuite nous verrons', a déclaré celui qui s'était fait connaître au sein de la formation de hip-hop Sens Unik. Pour l'heure, l'acteur d'origine espagnole n'a pas encore de point de chute, il cherche un atelier ou un loft d'artiste. Le déménagement est prévu pour cet automne.

