L'armée suisse tire un bilan positif de l'exercice en Autriche

L'armée suisse tire un bilan positif de l'exercice 'Trias 25' effectué en Autriche, malgré plusieurs accidents. Le projet a permis de renforcer sa capacité de défense mais aussi l'interopérabilité avec les armées autrichienne et allemande, selon les responsables.

Près de 1000 militaires - surtout des troupes mécanisées - effectuaient depuis le 14 avril un service d’instruction de quatre semaines, rappelle mardi l'armée suisse. Ils sont de retour de la place d’exercice de troupe d’Allentsteig, dans le Land de Basse-Autriche, et les travaux de démobilisation ont commencé à Thoune (BE).

La coopération avec l'Allemagne et l'Autriche a permis un échange d’expériences et de connaissances 'qui bénéficie à l’armée suisse', écrit celle-ci. La troupe a profité d'une place d’armes de 157 km2, soit dix fois plus grande que les places d’instruction au combat de Bure (JU) et de Walenstadt (SG).

Le divisionnaire Benedikt Roos, commandant des Forces terrestres et responsable du projet, évoque un exercice unique depuis 30 ans, un entraînement 'que nous ne pouvons faire nulle part en Suisse', a-t-il déclaré à Keystone-ATS. Parmi les principaux défis, il cite le terrain inconnu, mais aussi le ravitaillement des militaires avec quatre repas par jour en raison du travail en équipes.

Ce cours de répétition à l’étranger a coûté environ 4 millions de francs supplémentaires par rapport à un cours de répétition ordinaire en Suisse. D’autres exercices seront prévus à l’étranger ces prochaines années.

Trois accidents

Trois accidents ont toutefois émaillé l'exercice en Autriche, faisant parmi les militaires un blessé moyennement grave et trois blessés légers ainsi qu’une blessée civile, détaille le communiqué. La justice militaire a ouvert des enquêtes.

Pour mémoire, la semaine dernière, lors d'un exercice nocturne, un véhicule blindé a roulé sur un jeune soldat suisse qui se trouvait dans son sac de couchage. Ce dernier, grièvement blessé aux jambes, a dû être opéré.

Un autre militaire suisse de 22 ans déployé à Allentsteig a percuté la voiture d'une femme de 19 ans en traversant une route à bord d'un char d'assaut. Deux autres soldats avaient été hospitalisés après une intoxication par la fumée en tentant d'éteindre un incendie de forêt.

