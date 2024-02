L'armée suisse championne olympique en cuisine

L’équipe de cuisiniers d’élite de l’Armée suisse a remporté la médaille d'or de l'Olympiade des cuisiniers militaires à Stuttgart. Elle s'est imposée face à 20 autres équipes.

L'équipe suisse est composée de six cuisiniers militaires, indique jeudi l'armée dans un communiqué. Elle associe savoir-faire civil et besoins militaires au plus haut niveau.

L’Olympiade des cuisiniers à Stuttgart est la plus grande manifestation d’art culinaire au monde. Elle est organisée tous les quatre ans. Les participants ont cuisiné un menu pour 120 personnes composé de trois plats apéritifs, d’une entrée, de deux plats principaux différents mettant chacun l’accent sur les légumes et d’un mini-dessert.

/ATS