L'armée stoppe le recrutement dans toute la Suisse

L'armée suisse stoppe jusqu'à nouvel ordre le recrutement en raison de l'épidémie de coronavirus. Près de 500 jeunes sont concernés lundi.

Mais cela va plus loin, car tous les jeunes convoqués ensuite à différentes dates ce printemps sont aussi touchés, a indiqué le porte-parle de l'armée, Daniel Reist, à Keystone-ATS. Et cela dans près de six centres de recrutement à Payerne (VD), Sumiswald (BE), Aarau, Mels (SG), Rüti (ZH) et Monteceneri (TI).

Tous les conscrits convoqués au recrutement ne doivent donc pas entrer en service. Leurs ordres de marche n'ont pas à être respectés. Dès que la situation le permettra, ils seront convoqués avec un nouvel ordre de marche.

L'armée va adresser une lettre personnelle à chaque jeune concerné. Elle compte aussi sur les médias pour ceux qui devaient se présenter lundi.

Ces mesures interviennent pour protéger les conscrits et le personnel des centres de recrutement. Le personnel médical - médecins, personnel spécialisé - qui se trouve dans chaque centre de recrutement est ainsi libéré. 'Nous pouvons les mettre à disposition là où c’est nécessaire', a précisé le porte-parole.

/ATS