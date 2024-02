L'armée a averti dès mars de problèmes financiers

L'armée a informé dès mars des problèmes financiers, a indiqué jeudi devant les médias le chef de l'armée Thomas Süssli. De nombreux éléments de matériel de défense ne seront pas remplacés.

En raison de la situation financière de la Confédération, l'augmentation du budget de l'armée a été retardée. Au lieu d'atteindre 1% du PIB d'ici 2030, il faudra attendre 2035. L'augmentation principale aura lieu après 2027, a expliqué M. Süssli.

Cela entraîne des trous de financement et des retards dans le remplacement de matériel. L'artillerie de l'armée arrivera en bout de course encore avant 2030. Et l'armée n'aura plus de chars d'ici 2040.

/ATS