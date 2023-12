L'année 2023 a été la deuxième plus chaude en Suisse

L'année qui s'achève a été la deuxième plus chaude en Suisse depuis le début des relevés systématiques, selon SRF Meteo. Il n'y a que l'année 2022 qui a été encore plus chaude.

Par rapport à la période de comparaison entre 1961 et 1990, les températures de l'année 2023 ont été supérieures à la norme d'environ 2,5 degrés, tant au nord qu'au sud de la Suisse, écrit samedi SRF Meteo dans un communiqué.

Globalement, l'année 2023 restera dans les annales comme l'année la plus chaude depuis le début des mesures en Suisse. Ce n'est que la longue période de froid à la fin de l'automne qui a empêché l'établissement d'un nouveau record annuel à l'échelle du pays.

L'année qui s'achève a également été trop humide. A Sion et à Elm (GL), SRF Meteo a enregistré la deuxième année la plus humide depuis plus de 70 ans. A Coire et à Saint-Gall, la troisième plus grande quantité de précipitations a été enregistrée.

/ATS