L'année 2022 marquée par un triplement de la migration irrégulière

Le nombre de séjours illégaux en Suisse a presque triplé l'année dernière. Plus de 52'000 cas ont été enregistrés en 2022, soit environ 33'000 de plus que l'année précédente. La hausse s'explique surtout par l'afflux de migrants afghans et marocains.

De nombreux migrants illégaux sont arrivés en Suisse en traversant les frontières avec l'Autriche et l'Italie, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui a publié les chiffres entre janvier et décembre 2022.

/ATS