L'ambassadeur suisse était présent au dîner de gala attaqué

L'ambassadeur suisse Ralf Heckner a été témoin direct de la tentative d'attaque lors du gala des journalistes à Washington. 'Je suis resté calme', témoigne-t-il dans une interview accordée à CH Media.

Il se trouvait dans la salle, à environ dix mètres du président américain Donald Trump, lorsqu'un bruit sourd s'est fait entendre et que les forces de sécurité ont immédiatement réagi.

Celles-ci ont rapidement fait sortir le chef de l'Etat américain ainsi que d'autres membres du gouvernement de la salle. Les personnes présentes se sont cachées sous les tables, tandis que l'auteur présumé de l'attentat a été maîtrisé à l'étage supérieur.

Grâce à sa position stratégique près d'une porte principale, M. Heckner savait par où s'échapper. 'J'ai eu le sentiment que la situation était très vite maîtrisée. Mais beaucoup de gens étaient très inquiets.'

Le mobile et l’objectif précis font l’objet d’une enquête

Les événements prévus pour la soirée ont eu lieu malgré l'incident, mais avec des mesures de sécurité renforcées. 'Ce n'était toutefois pas une fête dans une ambiance exubérante', a convenu M. Heckner.

Pendant ce temps, les enquêteurs recherchent le mobile et l’objectif précis du suspect âgé de 31 ans qui a tenté samedi soir (heure locale) de prendre d’assaut l’événement organisé à l’hôtel Hilton de la capitale. L’homme était armé d’un fusil de chasse, d’une arme de poing et de plusieurs couteaux. Selon M. Trump, un agent des services secrets a été touché par au moins une balle et sauvé par son gilet pare-balles.

/ATS