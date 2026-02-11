L'aile est du Palais fédéral a été évacuée après une fausse alerte

Le bâtiment est du Palais fédéral a été brièvement évacué jeudi matin, après le déclenchement ...
L'aile est du Palais fédéral a été évacuée après une fausse alerte

L'aile est du Palais fédéral a été évacuée après une fausse alerte

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Le bâtiment est du Palais fédéral a été brièvement évacué jeudi matin, après le déclenchement d'une alarme incendie. Il s'agissait d'une fausse alerte.

Une centaine de personnes issues de différents départements ont dû évacuer le bâtiment peu avant 11h00, a indiqué une porte-parole des Services du Parlement à Keystone-ATS. Le bâtiment a été rouvert au public près de 20 minutes plus tard. Les Services du Parlement n'ont dans un premier temps pas pu fournir d'information sur les causes de cette fausse alerte.

Les services de protection et de sauvetage de Berne ont été alertés à 10h40 et se sont précipités vers le Palais fédéral avec un camion-citerne et une échelle pivotante, selon un porte-parole.

Le bâtiment du Parlement et l'aile ouest du Palais fédéral n'ont pas été touchés par l'incident, ont précisé les Services du Parlement. Il n'y avait également aucun lien avec l'incendie qui s'était déclaré dans le bâtiment du Parlement le 17 décembre dernier.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le Conseil fédéral lance la prochaine réforme de l'AI

Le Conseil fédéral lance la prochaine réforme de l'AI

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 15:13

BL: jeune de 19 ans condamné pour le meurtre d'un ado de 15 ans

BL: jeune de 19 ans condamné pour le meurtre d'un ado de 15 ans

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 14:56

Le Conseil fédéral veut une loi urgente pour les victimes de Crans

Le Conseil fédéral veut une loi urgente pour les victimes de Crans

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 12:31

Deux objets en votation fédérale le 14 juin

Deux objets en votation fédérale le 14 juin

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 11:09

Articles les plus lus

Jacques Moretti va devoir faire face aux questions des avocats

Jacques Moretti va devoir faire face aux questions des avocats

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 10:01

Deux objets en votation fédérale le 14 juin

Deux objets en votation fédérale le 14 juin

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 11:09

Le Conseil fédéral veut une loi urgente pour les victimes de Crans

Le Conseil fédéral veut une loi urgente pour les victimes de Crans

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 12:31

BL: jeune de 19 ans condamné pour le meurtre d'un ado de 15 ans

BL: jeune de 19 ans condamné pour le meurtre d'un ado de 15 ans

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 14:56

Carnaval en Valais: les festivités débutent jeudi pour six jours

Carnaval en Valais: les festivités débutent jeudi pour six jours

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 09:14

Jacques Moretti va devoir faire face aux questions des avocats

Jacques Moretti va devoir faire face aux questions des avocats

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 10:01

Deux objets en votation fédérale le 14 juin

Deux objets en votation fédérale le 14 juin

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 11:09

Le Conseil fédéral veut une loi urgente pour les victimes de Crans

Le Conseil fédéral veut une loi urgente pour les victimes de Crans

Suisse    Actualisé le 11.02.2026 - 12:31