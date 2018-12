L'âgisme est la forme de discrimination la plus fréquente

L'âgisme, soit la stigmatisation des personnes âgées, est un phénomène répandu et la Suisse n'y échappe pas. Selon une étude, 28% des personnes interrogées ont rapporté des cas survenus l'année précédente.

C'est plus que le sexisme (22%) et le racisme (12%), relève vendredi Christian Maggiori, professeur à la Haute Ecole de travail social de Fribourg, interviewé dans La Liberté. Et d'ajouter que, dans le domaine de la santé, '30% des personnes de 70 ans et plus ont le sentiment d’être traitées de manière injuste à cause de leur âge'.

Pour expliquer l'augmentation des discriminations envers les aînés, le professeur Maggiori avancent plusieurs facteurs. Comparé au racisme ou au sexisme, 'l'âgisme est encore relativement toléré': il n'y a pas de loi contre cette discrimination.

De plus, les personnes âgées sont souvent pointées du doigt en ce qui concerne la hausse des coûts de la santé. Finalement, les plus jeunes peuvent les percevoir 'comme une menace pour leurs retraites'.

En novembre, Christian Maggiori a reçu un prix de la Fondation Leenaards. Avec les 50'000 francs obtenus, il évaluera la faisabilité et la pertinence d'un programme de sensibilisation à l'âgisme pour les enfants.

Il est important de travailler avec les enfants car les stéréotypes sont intégrés dès l'âge de 4 ou 5 ans, explique-t-il dans le quotidien fribourgeois. Quand elle sera âgée, la personne appliquera ces stéréotypes à elle-même, ce qui aura un impact sur son bien-être, poursuit-il. Et d'illustrer: certaines personnes âgées auront par exemple tendance à négliger de se faire soigner car elles estiment qu'il est normal d'être malade à partir d'un certain âge.

