L'activiste gay Ernst Ostertag fête son 95e anniversaire

Ernst Ostertag est un précurseur de l'égalité juridique des personnes homosexuelles en Suisse. Dans un entretien au SonntagsBlick, à l'occasion de son 95e anniversaire, le Zurichois explique ce qui le dérange dans le mouvement woke.

Il n'y a pas de secret pour une si longue vie, a déclaré Ernst Ostertag. Ce sont probablement ses gènes qui sont responsables de son grand âge. Mardi, il fêtera son 95e anniversaire. Le fait qu'il ait évité le stress au cours de sa vie ne peut guère en être la raison. Avec son compagnon décédé Röbi Rapp, il s'est engagé dès les années 1950 pour les droits des homosexuels. Le film 'Der Kreis' (Le cercle), sorti en 2014, raconte leur activisme.

Selon lui, le mouvement woke a dépassé les bornes avec ses exigences sur la manière de parler. 'Avec une attitude arrogante qui consistait à dire que tous ceux qui ne le faisaient pas seraient 'cancelled' (annulés)', a-t-il déclaré. Il s'est toujours opposé à cela: c'est inhumain,

Dans les entreprises américaines, ce n'est pas seulement le genre (gender) qui est supprimé, mais des programmes entiers pour les collaborateurs qui aiment les personnes du même sexe. Il existe bien sûr des personnes non-binaires, a déclaré Ernst Ostertag: 'Mais faire pression avec elles nuit (...) en fin de compte à nous tous'.

Une relation amoureuse à trois

En 2003, Ernst Ostertag et Röbi Rapp ont été le premier couple à faire enregistrer leur partenariat gay dans le canton de Zurich. Ils ont été en couple pendant 61 ans. Il y a six ans, Röbi Rapp est décédé. 'Ce n'est plus comme si les larmes me montaient immédiatement au visage', a déclaré Ernst Ostertag dans l'interview. 'Mais je me sens toujours en quelque sorte comme une moitié'.

Pour Röbi Ostertag, c'est un 'cadeau incroyable' que de pouvoir bénéficier de l'amour de son partenaire Giovanni. 'Avec lui, Röbi et moi avons mené pendant 15 ans un partenariat à trois. Depuis sa mort, nous sommes deux', raconte l'homme de bientôt 95 ans.

