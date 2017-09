L'accueil de Moutier au centre de la 70e Fête du peuple à Delémont

La 70e Fête du peuple jurassien ce week-end à Delémont a célébré l'accueil de la ville de Moutier (BE) dans le canton du Jura. Mais pour le Mouvement autonomiste jurassien (MAJ), la Question jurassienne n'est pas pour autant terminée et la lutte continue.

'Le droit au retour dans la maison jurassienne est inaliénable pour l'ensemble du territoire que la Constitution bernoise elle-même a reconnu comme patrie de notre peuple', a souligné dimanche le secrétaire général du MAJ Pierre-André Comte. 'Nous finirons par rendre justice au Jura', a-t-il lancé avec assurance.

Dans son discours devant quelque 90 militants, Pierre-André Comte a précisé que ce retour se fera par des voies démocratiques. 'Ce sera donc convaincre sans contraindre', a-t-il expliqué. 'Mais convaincre sans répit', a ajouté le responsable autonomiste pour qui la lutte continue.

Patience de mise

Pour le MAJ, cet objectif s'inscrit dans la durée. 'La patience nous l'avons', a affirmé Pierre-André Comte. Dans ses statuts de 1999, le MAJ stipule qu'il lutte pour l'indépendance du Jura sur l'ensemble de son territoire historique.

L'action politique se déplacera aussi sur le terrain. 'Le Mouvement autonomiste jurassien soutiendra, et lancera au besoin, toutes les idées ou initiatives renforçant le sud du Jura (...), sa spécificité et ses droits face à l'ancien canton de Berne', a déclaré Alain Charpilloz, chroniqueur au 'Jura Libre', organe de presse du MAJ.

Vote de Sorvilier et Belprahon

Pour le MAJ, le vote de Moutier sur son transfert dans le canton du Jura Jura a stimulé le patriotisme jurassien et donné une nouvelle impulsion à la cause. Il se veut donc optimiste sur le vote de Sorvilier et de Belprahon (BE). Ces communes du Jura bernois se prononcent dimanche prochain sur leur appartenance cantonale.

Le MAJ a aussi profité de la Fête du peuple pour préparer son avenir après le vote du 18 juin. Ses représentants comptent profiter de la vague d'engouement qui anime la jeunesse jurassienne aujourd'hui pour transmettre le flambeau à la génération suivante. Il estime que c'est le moment d'engager le débat sur cette transition.

/ATS