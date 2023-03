L'accès au service civil doit être durci

Les conditions d'accès au service civil doivent être durcies. Le Conseil des Etats a approuvé lundi par 31 voix contre 9 une motion du National demandant de reprendre la plupart des mesures proposées dans la réforme avortée du service civil de 2020.

Le nombre de civilistes a bondi et trop de militaires partent au service civil après l'école de recrues. Il est indésirable que le passage tardif au service civil soit attractif, a déploré Olivier Français (PLR/VD) pour la commission.

En 2021, quelque 2000 personnes ont été admises au service civil après leur école de recrues. Les dépenses d'instruction de l'armée finalement perdues sont estimées à 69 millions de francs, a rappelé le Vaudois, un point également souligné par le ministre de l'économie Guy Parmelin.

Beaucoup de jeunes partent de l'armée vers le service civil parce que c'est une solution qui offre de meilleures possibilités de planification, a relevé Werner Salzmann (UDC/BE). Il y a donc une concurrence entre le service civil et le service militaire

Six mesures reprises

La motion, issue des rangs de l'UDC, reprend le paquet refusé en 2020 en supprimant les deux mesures contestées à l'époque et en gardant les six mesures qui n'étaient pas ou peu combattues. Le texte demande notamment que toutes les personnes admises au service civil accomplissent 150 jours de service.

Les médecins ne devraient plus faire de service civil à des postes de médecins. Les admissions ne devraient plus être possibles pour les militaires ayant accompli tous leurs jours de service d’instruction.

Verts opposés

Les Verts se sont opposés en vain au texte. L'armée ne ressortira pas grandie en tapant sur le service civil, a relevé Céline Vara (Vert-e-s/NE). Et de rappeler que l'armée a pris des mesures pour renforcer son attractivité et que son effectif a augmenté. De plus, certaines mesures prévues pourraient être combattues jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).

Le service civil n'est pas une variable d'ajustement des effectifs de l'armée, a abondé Lisa Mazzone (Vert-e-s/GE). Restreindre l'accès au service civil aura un impact concret sur des besoins de la société, a-t-elle ajouté, rappelant l'engagement des civilistes notamment dans les EMS, les crèches, l'agriculture.

