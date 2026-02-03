L'USS demande de renforcer la protection de la santé au travail

Les absences pour maladies sont en augmentation, déplore l'Union syndicale suisse (USS). Elle demande à la confédération et aux cantons 'une offensive de mise en oeuvre' pour la protection de la santé au travail.

'Le travail rend trop souvent malade', a déclaré l'USS dans un communiqué mardi, suite à sa conférence annuelle. Les absences maladies ont augmenté d'un tiers depuis la pandémie, équivalant à 80 millions d'heures de travail supplémentaires, selon le syndicat.

Les douleurs dorsales et des troubles psychiques sont les causes principales des arrêts maladies, d'après une étude de l'OFSP citée par Gabriela Medici, coresponsable du secrétariat de l’USS. Les métiers de la vente, de la construction ou de la santé sont principalement concernés, entre autres.

L'USS recommande de contrôler les employeurs tous les deux ans. Le syndicat demande aussi un arrêt immédiat de l’extension du travail du dimanche et de l’allongement de la journée de travail à 17 heures, décidée par le Conseil national.

/ATS