L'UDC valaisan Jean-Luc Addor élu président central de Garanto

L'UDC Jean-Luc Addor a été élu vendredi président central du syndicat du personnel douanier Garanto. En compétition avec le socialiste Emmanuel Amoos, conseiller national valaisan comme lui, il est le premier UDC à diriger un syndicat.

Jean-Luc Addor, 61 ans, a obtenu 19 voix contre 11 de la part des délégués de Garanto, une personne s'étant abstenue, précise le syndicat.

Le politicien de la droite dure succède aux coprésidents Daniel Gisler et Roberto Messina, qui avaient assumé la présidence par intérim dès mai 2024 après la démission de la conseillère nationale socialiste bâloise Sarah Wyss.

L’élection d’un UDC à la présidence a notamment été possible parce que les membres de Garanto sont 'politiquement hétérogènes, et que leurs réalités et idées pour le maintien d’un emploi de qualité sont davantage professionnelles que politiques', écrit Garanto.

/ATS