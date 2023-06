L'UDC Fribourg lance Pierre-André Page dans la course aux Etats

L'UDC fribourgeoise a choisi son candidat dans la course à l'élection au Conseil des Etats le 22 octobre. Elle lance le conseiller national sortant Pierre-André Page, 63 ans, avec le souci d'offrir le plus grand choix possible aux électeurs.

Le parti a annoncé la candidature vendredi dans le bar Le Fief, 'établissement public de référence' à Romont et cher à Pierre-André Page. Ancien syndic de Châtonnaye et député au Grand Conseil, siégeant au Conseil national depuis 2015, ce dernier s'est décrit comme 'solidement enraciné' dans sa région, le district de la Glâne.

Aux yeux de Pierre-André Page, les électeurs fribourgeois méritent d'avoir un choix démocratique. 'C'est un devoir', a-t-il relevé lors de la conférence de presse conduite par le président de l'UDC Fribourg Christophe Blaumann. 'Ma candidature n'est pas contre les élues sortantes ou les autres partis bourgeois.'

Trois axes

'Les dossiers fédéraux me sont familiers, a souligné le maître agriculteur. Sa campagne s'appuie sur trois axes: les banques, la neutralité de la Suisse ainsi que la sécurité des approvisionnements tant alimentaires qu'énergétiques. Les deux derniers points impliquent entre autres d'intégrer le sujet de l'immigration.

Le candidat UDC tentera de contester les deux sortantes, à savoir la PLR Johanna Gapany, 34 ans, élue en 2019, au détriment alors de Beat Vonlanthen (Le Centre), et la centriste Isabelle Chassot, 58 ans, élue lors d'une complémentaire en 2021 servant à remplacer le socialiste Christian Levrat, devenu président de La Poste Suisse.

