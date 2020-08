L'OFSP recommande désormais de porter des masques en tissu

L'OFSP a actualisé ses recommandations sur le port du masque. Les masques en tissu seront désormais la norme. Les masques médicaux jetables ne sont désormais explicitement recommandés que pour les personnes souffrant de maladies respiratoires.

Utilisés correctement, les masques industriels en tissu protègent surtout les autres personnes d'une infection, écrit l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur son site internet. La task force Covid-19 scientifique de la Confédération a élaboré un standard que ces masques doivent respecter.

Les masques d'hygiène ou masques faciaux médicaux doivent être portés par des personnes qui présentent des symptômes d'affection aiguë des voies respiratoires.

Jusqu'ici les masques à usage unique étaient aussi recommandés pour le grand public. Un porte-parole de l'OFSP a confirmé mercredi soir à Keystone-ATS que la recommandation avait été récemment adaptée sur le site internet de l'office.

La Confédération recommande en revanche de ne pas utiliser de masques de protection respiratoire pour un usage privé. Ces masques sont à disposition du personnel médical. Idem pour les autres masques (comme des produits en tissu cousus ou fabriqués soi-même), qui n'offrent pas de protection fiable, selon l'OFSP.

Appel de Greenpeace

Greenpeace Suisse avait demandé fin juillet à la Confédération d'adapter ses recommandations. Selon elle, de nombreux experts de la santé jugent que ces masques offrent au grand public une protection suffisante contre le coronavirus.

L'usage de masques réutilisables permettrait aussi d'éviter une nouvelle pénurie et de réduire la pollution. L'ONG citait une étude publiée dans la revue 'Environmental and Science Technology' selon laquelle environ 129 milliards de masques et 65 milliards de gants sont utilisés chaque mois durant la pandémie.

Selon les experts, les masques réutilisables offrent une protection suffisante au grand public. Hors des hôpitaux, des masques certifiés à usage unique ne sont pas nécessaires, car l'infection est beaucoup plus faible, expliquait l'infectiologue Gerhard Eich, membre du comité de la Société suisse d'hygiène hospitalière, cité dans le communiqué de Greenpeace.

/ATS