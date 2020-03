L'OFSP comptait 281 personnes infectées en Suisse dimanche

Une 2e personne est décédée en Suisse du coronavirus. Le cas est survenu à l'hôpital cantonal de Liestal (BL), ont annoncé les autorités cantonales dimanche. A ce jour, la Suisse compte 281 cas confirmés de personnes infectées.

Les autorités de Bâle-Campagne doivent informer dans l'après-midi sur le cas de Liestal. Un premier décès avait été annoncé jeudi dernier, une femme de 74 ans dans le canton de Vaud. Elle s'était probablement infectée en Italie. La patiente est décédée au CHUV, où elle était hospitalisée depuis le 3 mars. Elle souffrait de problèmes respiratoires et son état s'était brutalement détérioré.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiés dimanche à 12h00, le pays compte désormais 281 personnes infectées. 51 autres cas sont encore en cours d'analyse après un premier résultat positif.

Samedi, l'office avait signalé 228 cas confirmés. Vingt cantons, dont tous les romands, sont touchés. Le canton du Jura a d'ailleurs annoncé dimanche trois nouveaux cas, portant à quatre le nombre de personnes atteintes. Tous ces dernières sont isolées et les autorités sanitaires informent les personnes qui ont eu un contact étroit avec elles.

La tranche d’âge des cas testés positifs jusqu’ici va de 0 à 89 ans, la médiane étant de 46 ans (50% des cas sont plus jeunes et 50% sont plus âgés). 54% des cas concernent des hommes, 46% des femmes.

Frontaliers concernés?

L'impact des mesures drastiques prises en Italie, qui a mis en quarantaine tout le nord du pays, soit 15 millions d'habitants, semble encore flou pour les quelque 70'000 frontaliers se rendant au Tessin. Selon le décret du gouvernement italien, les déplacements dans la zone en quarantaine devront être limités à 'des impératifs professionnels dûment vérifiés et à des situations d'urgence, pour des raisons de santé'.

'Le Conseil fédéral suit étroitement les développements de la situation en Italie', a indiqué dimanche sur Twitter son porte-parole André Simonazzi. Le gouvernement est en contact avec les autorités tessinoises et italiennes afin d'évaluer en permanence son dispositif de réponse à ces événements, a-t-il précisé.

Les trains circulent

Les CFF ont eux indiqué que les trains transfrontaliers continuent de circuler selon l'horaire. Les autorités italiennes n'ont pas ordonné de restrictions dans ce domaine, explique la compagnie dans un bref communiqué. Tous les convois sont régulièrement désinfectés depuis la fin février.

Malgré ces évolutions, la majorité de la population suisse reste calme. Selon un sondage, elle soutient clairement les mesures prises par la Confédération.

Selon ce sondage de l'institut de recherche Link, pour le SonntagsBlick, 76% des sondés considèrent par exemple que l'interdiction des grands événements est appropriée. L'enquête a été menée du 3 au 6 mars auprès de 1074 personnes dans les trois régions linguistiques principales du pays.

Les deux tiers (67%) des personnes interrogées ne se sentent pas ou peu menacées par le virus. En revanche, 24% jugent le danger lié au coronavirus comme moyen et 8% comme élevé. Ces valeurs restent stables et n'ont que peu changé par rapport à la semaine précédente.

Un sondé sur quatre est favorable à la fermeture des frontières avec l'Italie, pays le plus touché par le coronavirus avec la Chine, la Corée du Sud et l'Iran. Le Conseil fédéral et les ministres européens de la santé se sont jusqu'à présent prononcés contre cette mesure, en raison de ses importantes conséquences.

Suffisamment informé

La gestion de la crise par le Conseil fédéral est jugée comme bonne par une grande partie des personnes interrogées. Par ailleurs, 86% estiment que l'OFSP les informe suffisamment.

Selon l'enquête, la population suit largement les mesures de prévention recommandées par la Confédération. Ainsi, 93% des sondés disent se laver fréquemment les mains, 76% évitent de se serrer la main et plus de la moitié s'abstiennent temporairement de voyager à l'étranger.

Les masques de protection ne convainquent en revanche pas. Moins d'une personne sur dix envisage d'en porter.

Annulations

Cependant, les annulations d'événements se poursuivent. La Fondation Gianadda à Martigny (VS) a supprimé les conférences prévues les 17, 18 et 19 mars en présence de l'ancien conseiller fédéral et collectionneur d'art Christoph Blocher. Elle invoque les recommandations fédérales et cantonales sur le coronavirus liées aux manifestations de plus de 150 personnes.

L'exposition 'Chefs-d'oeuvre suisses' reste elle ouverte tous les jours jusqu'au 14 juin, rappelle la Fondation Gianadda.

Quant au Parti socialiste suisse (PS), il pourrait reporter à l'automne son Congrès prévu à Bâle les 4 et 5 avril. La succession de Christian Levrat à la présidence ainsi que les vice-présidences doivent être réglées lors de ce congrès.

L'UDC est dans une situation semblable. Sa direction va décider ces prochains jours du maintien ou non de son congrès le 28 mars qui devait élire le successeur du président Albert Rösti. Dans la presse dominicale, ce dernier a fait savoir qu'il n'assurerait pas l'intérim. Les vice-présidents doivent s'en charger. Le PLR a lui déjà annoncé qu'il renonce à son assemblée des délégués du 4 avril à Bienne.

/ATS